Lazio-Roma, è bufera per i cori antisemiti al derby. Il Ministro Abodi: "Un deficit culturale inaccettabile" (Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo derby della stagione, ennesima bufera. La sfida tra Lazio e Roma è terminata da poco più di ventiquattr'ore e i complimenti per la squadra di Sarri, vincitrice della stracittadina, di nuovo per 1 a 0 come era successo anche nel girone d'andata, hanno già lasciato il posto alla polemica. I cori antisemiti, ancora una ... TAG24.

