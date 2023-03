Lazio-Roma, cori antisemiti dalla Curva Nord, la Procura Figc aprirà un’inchiesta (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel corso del derby della Capitale tra Lazio e Roma, oltre a risse in campo e negli spogliatoi e a tafferugli prima della partita, si sono uditi distintamente anche cori antisemiti. I tifosi della Lazio sono degli habitué, in tal senso. Ne scrivono Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e La Stampa. Tutti e tre i quotidiani sottolineano il fatto che gli ispettori della Procura Federale, presenti allo stadio, hanno sentito benissimo i cori e che è possibile che oggi sia avviata un’inchiesta. La Curva Nord rischia la squalifica. La Gazzetta dello Sport scrive: “La Procura federale, però, avrà del lavoro aggiuntivo. Gli ispettori, infatti, sono stati attenti ai cori intonati dai ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel corso del derby della Capitale tra, oltre a risse in campo e negli spogliatoi e a tafferugli prima della partita, si sono uditi distintamente anche. I tifosi dellasono degli habitué, in tal senso. Ne scrivono Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e La Stampa. Tutti e tre i quotidiani sottolineano il fatto che gli ispettori dellaFederale, presenti allo stadio, hanno sentito benissimo ie che è possibile che oggi sia avviata. Larischia la squalifica. La Gazzetta dello Sport scrive: “Lafederale, però, avrà del lavoro aggiuntivo. Gli ispettori, infatti, sono stati attenti aiintonati dai ...

