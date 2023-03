Lazio - Roma, cori antisemiti dalla Curva Nord, la Procura Figc aprirà un'inchiesta (Di lunedì 20 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport scrive: 'La Procura federale, però, avrà del lavoro aggiuntivo. Gli ispettori, infatti, sono stati attenti ai cori intonati dai tifosi della Lazio. Pare che anche stavolta ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport scrive: 'Lafederale, però, avrà del lavoro aggiuntivo. Gli ispettori, infatti, sono stati attenti aiintonati dai tifosi della. Pare che anche stavolta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - MyGreatest11 : Roma vs Lazio 00/01 - DionisiMar : RT @_Pedro17_: Padroni di Roma. Avanti Lazio!!! ????????? @SerieA @OfficialSSLazio #ForzaLazio #LazioRoma #CMonEagles - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Derby, Pedro esulta sui social: “Padroni di Roma” – FOTO -