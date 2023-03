Lazio, Provedel rinuncia alla chiamata in Nazionale: al suo posto Silvestri (Di lunedì 20 marzo 2023) Ivan Provedel, portiere della Lazio, dovrà rinunciare alla chiamata di Roberto Mancini per la Nazionale. L’estremo difensore ha ancora la febbre Ivan Provedel, portiere della Lazio, dovrà rinunciare alla chiamata di Roberto Mancini per la Nazionale. L’estremo difensore, secondo il Corriere dello Sport, ha ancora la febbre. Il derby giocato ieri avrebbe causato una ricaduta al portiere biancoceleste che ora deve rinunciare all’Italia. Il ct Mancini al suo posto è pronto a chiamare Silvestri dell’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Ivan, portiere della, dovràredi Roberto Mancini per la. L’estremo difensore ha ancora la febbre Ivan, portiere della, dovràredi Roberto Mancini per la. L’estremo difensore, secondo il Corriere dello Sport, ha ancora la febbre. Il derby giocato ieri avrebbe causato una ricaduta al portiere biancoceleste che ora devere all’Italia. Il ct Mancini al suoè pronto a chiamaredell’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

