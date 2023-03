Lazio | Provedel eroico | blinda la porta pur febbricitante

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ivanè stato fra i protagonisti della vittoria dellanel derby della capitale: pur con la febbre ha trovato il 16° clean sheet stagionale Ivanè stato sicuramente l’altro eroe del derby insieme a Mattia Zaccagni, autore del gol della vittoria. Subito dopo il vantaggio biancoceleste, il portiere, nonostante la febbre, ha compiuto un autentico miracolo sul colpo di testa di Mancini prima che il VAR annullasse per fuorigioco di Smalling il pari sfortunato di Casale., come rito dal Corriere dello Sport, è entrato nella storia dellacollezionando il 16° clean sheet stagionale. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

