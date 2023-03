Lazio, Pecoraro: «Basta cori antisemiti o pagherà il club» (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole di Giuseppe Pecoraro, coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, sui cori antisemiti nel derby Giuseppe Pecoraro ha parlato ai microfoni dell’Ansa dei cori antisemiti nel derby tra Lazio e Roma. PAROLE – «Sono da condannare duramente i cori contro il mondo ebraico che si sono sentiti in questi giorni negli stadi. Sono da sanzionare fortemente e vanno identificati i responsabili. In caso contrario, è necessario un intervento anche sulle società per le quali questi fanno il tifo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole di Giuseppe, coordinatore nazionale per la lotta contro l’smo, suinel derby Giuseppeha parlato ai microfoni dell’Ansa deinel derby trae Roma. PAROLE – «Sono da condannare duramente icontro il mondo ebraico che si sono sentiti in questi giorni negli stadi. Sono da sanzionare fortemente e vanno identificati i responsabili. In caso contrario, è necessario un intervento anche sulle società per le quali questi fanno il tifo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

