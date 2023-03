Lazio | il derby è la ciliegina | i numeri nel 2023 sono super

(Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA - Corre forte lain campionato. I tre punti sulla Roma raccolti nelarrivati in un momento perfetto. Nella stessa giornata, le dirette concorrenti per la Champions, hanno tutte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Lite tra José #Mourinho e Claudio #Lotito negli spogliatoi dopo il derby: 'Che ti guardi?', 'Che guardi te, io s… - ASRomaEN : Derby day in the capital. ?? ?? Lazio ?? Serie A ?? Stadio Olimpico ? 18:00 CET ?? DAJE ROME DAJE ?? #ASRoma… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - Giovann91214513 : RT @tempoweb: 'Che ti guardi?', 'tu chi sei?'. Scintille post #derby tra #Mourinho e #Lotito #19marzo #iltempoquotidiano #LazioRoma https:… - _tottigol_ : @HungryMarcio DAYE ROMAGNOLI E DAYE LAZIO AMICO ????????????????????? adesso ci qualifichiamo per la champions per uscire a… -

Tweet di protesta della Comunità ebraica romana all'indomani delvinto dallasulla Roma. La presidente della Comunità ebraica Ruth Dureghello ha sottolineato, attraverso il profilo ufficiale su twitter, tutto il rammarico per quanto accaduto all'...ROMA - Iltrae Roma non è ancora finito. Sui canali social biancocelesti riecco le dichiarazioni di diversi giocatori contro la Roma sconfitta : "Non c'e' il terzo, vero" , in risposta alle ...Ma il piatto forte di questo turno è riservato per la domenica, in cui vanno in scena duemolto sentiti, ovvero quello della capitale trae Roma e il 'd'Italia' tra Inter e Juventus ...

Rissa Mourinho-Lotito a fine derby. «Cosa guardi». «Io sono il presidente della Lazio, tu sei ospite». Scinti ilmessaggero.it

Poteva essere l'episodio che avrebbe cambiato il derby, ma si sa che nel calcio moderno l'ultima parola spetta al VAR. Dalla solita situazione di palla inattiva confusa, la Roma aveva trovato il gol ...ROMA - Corre forte la Lazio in campionato. I tre punti sulla Roma raccolti nel derby sono arrivati in un momento perfetto. Nella stessa giornata, le dirette concorrenti per la Champions, hanno tutte p ...