Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, due giorni di riposo dopo il derby. Ma non per tutti: Sarri ha concesso due giorni di riposo alla Lazio dopo… - Gigifrancati : RT @FabrizioFERRARl: I giocatori della #Lazio sono stati dei gladiatori, imitando il loro tifoso #RussellCrowe. La vittoria dei due derby… - it_OM22 : RT @mondo_nazionale: #Mancini chiama due calciatori al posto degli indisponibili #Dimarco e #Provedel ???? #Azzurri #Nazionale #Italia #Vivo… - Zcfnews : Lazio U18, U16 e U15 AB: Roma e Lazio vincono e dominano. Le due formazioni capitoline occupano le prime due posizi… - xand3rmusic : RT @FabrizioFERRARl: I giocatori della #Lazio sono stati dei gladiatori, imitando il loro tifoso #RussellCrowe. La vittoria dei due derby… -

Bologna,, Roma, Juventus. Fatali quest'anno per l'Inter come 92 anni fa per l'Ambrosiana. Il 1930/31 è ... Il campionato si chiude con 11 ko, di cuicontro i bianconeri (come quest'anno), ...... fra polemiche arbitrali (interverrà il nostro esperto Massimo Chiesa) epanchine che restano da tenere sotto osservazione. Poi si parlerà del derby- Roma e della cavalcata inarrestabile ...Le parole su Fagioli, Miretti e Gatti Locatelli ha parlato poi di Fagioli e Miretti, i suoi... Il vantaggio attuale della squadra di Spalletti sulla più diretta inseguitrice, la, è di 19 ...

Lazio-Roma 1-0: decide Zaccagni, secondo derby ai biancocelesti Goal.com

Bologna, Lazio, Roma, Juventus. Fatali quest’anno per l’Inter come ... Il campionato si chiude con 11 ko, di cui due contro i bianconeri (come quest’anno), altrettanti contro i rossoblù, uno a testa ...Turno importante in zona Champions con Lazio e Juventus protagoniste ai danni di Inter e ... Dall’altra parte Inzaghi si autoconsola con il rendimento nelle coppe ma in due stagioni sulla panca ...