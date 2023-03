Lautaro Martinez anche in Inter-Juventus continua il momento no (Di lunedì 20 marzo 2023) Inter-Juventus ha confermato il momento negativo di Lautaro Martinez. L’argentino non ha trovato spunti, non riuscendo a farsi vedere in area avversaria. momento NEGATIVO – Lautaro Martinez da Spezia-Inter è entrato in una specie di tunnel. In quella partita il Toro aveva sbagliato di tutto, incidendo in negativo sul risultato finale. E quegli errori sembrano averlo fatto entrare in un momento negativo. Visto già contro il Porto. E confermato anche contro la Juventus. Due di fila non possono essere un caso. ASSENZA DALL’AREA – L’argentino ha faticato a uscire dalle maglie della difesa bianconera. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored: In totale sono 35, un numero che in ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023)ha confermato ilnegativo di. L’argentino non ha trovato spunti, non riuscendo a farsi vedere in area avversaria.NEGATIVO –da Spezia-è entrato in una specie di tunnel. In quella partita il Toro aveva sbagliato di tutto, incidendo in negativo sul risultato finale. E quegli errori sembrano averlo fatto entrare in unnegativo. Visto già contro il Porto. E confermatocontro la. Due di fila non possono essere un caso. ASSENZA DALL’AREA – L’argentino ha faticato a uscire dalle maglie della difesa bianconera. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored: In totale sono 35, un numero che in ...

