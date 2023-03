Laura Pausini e Paolo Carta si sposano | le nozze dopo 18 anni d’amore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Dopo 18 anni d'amore e una figlia, Laura Pausini e lo storico compagno Paolo Carta diventeranno marito e moglie ?? - BRADYPUSS : RT @Cris_quella: Qualche anno fa ho visto i concerti di Sting e Norah Jones in piazza S.Marco. Quest’anno si esibisce Laura Pausini. Trov… - lp_fan_forum : 105 FRIENDS - 30 anni sono solo 'Un buon inizio': Laura Pausini in diretta con Tony e Ross - Radio Promo - lp_fan_forum : 10 cose che potremmo dire di Laura Pausini dopo #Laura30 - Un nuovo inizio | Articoli & Riviste 2023 - lp_fan_forum : Laura Pausini - Un buon inizio (Official Visual Video) -

Dice Felicori: "Si, cantante di fama mondiale va bene come testimonial del liscio, romagnola di razza potrebbe fare la testimonial del liscio, ma con un gruppo. Vorrei evitare di ...non sta più nella pelle ed ha voluto far vedere a tutti i suoi fan cosa ha fatto poche ore fa... Con tutti è stato bellissimo! Nata a Faenza (Emilia - Romagna) nel 1974 ,...Nell'intervista a "Il fatto quotidiano", oltre a svelare che uno dei brani che prossimamente rivisiterà sarà "Gloria" di Umberto Tozzi e a confermare la partecipazione dicome ospite, ...

Gli artisti italiani non Siae che ancora (in teoria) si possono sentire su Instagram e Facebook: da Laura Pausini a Marracash Corriere della Sera

Le due date proposte sono sabato 17 e domenica 18, ma non è ufficiale Il dialogo è ancora in corso. Il sindaco: "C’è stato un contatto, vedremo" ...19 mar 2023 - La carta d'identità, la pandemia, il ricambio generazionale: come finisce in crisi una generazione.