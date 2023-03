Laura Pausini e Paolo Carta si sposano: le nozze dopo 18 anni d’amore (Di lunedì 20 marzo 2023) Laura Pausini e Paolo Carta si sposano. La cantante e il musicista stanno insieme da 18 anni e il loro è un connubio privato ed artistico. La coppia ha anche una bimba, Paola, di 9 anni. La nozze si celebreranno a Bologna come svelano le pubblicazioni di matrimonio apparse sui siti dei Comuni di Roma e di Castel Bolognese, dove sono residenti i futuri sposi. Ancora nessuna conferma da parte della coppia, ma non ci sarebbero dubbi. De resto di matrimonio si era già parlato. I due lo avrebbero fatto anche prima ma la pandemia li aveva costretti a rimandare. Era stata la stessa cantante a parlarne nelle interviste, spiegando di voler aspettare la fine dell’emergenza sanitaria. Laura Pausini e ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 20 marzo 2023)si. La cantante e il musicista stanno insieme da 18e il loro è un connubio privato ed artistico. La coppia ha anche una bimba, Paola, di 9. Lasi celebreranno a Bologna come svelano le pubblicazioni di matrimonio apparse sui siti dei Comuni di Roma e di Castel Bolognese, dove sono residenti i futuri sposi. Ancora nessuna conferma da parte della coppia, ma non ci sarebbero dubbi. De resto di matrimonio si era già parlato. I due lo avrebbero fatto anche prima ma la pandemia li aveva costretti a rimandare. Era stata la stessa cantante a parlarne nelle interviste, spiegando di voler aspettare la fine dell’emergenza sanitaria.e ...

