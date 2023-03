Laura Boldrini non ha detto che gli italiani che non vogliono integrarsi «sono liberi di andarsene» (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 20 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Instagram. Nel post si riportava una presunta citazione di Laura Boldrini, deputata del Partito democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati. Secondo quanto si legge nel post, Boldrini avrebbe affermato che «sta agli italiani integrarsi se non gli sta bene sono liberi di andarsene». Si tratta di una notizia infondata. Questo contenuto circola online almeno dal 2019 e non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale, né in alcuno dei canali social ufficiali di Laura Boldrini. Su Facta.news ci siamo occupati in diverse occasioni di dichiarazioni ... Leggi su facta.news (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 20 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Instagram. Nel post si riportava una presunta citazione di, deputata del Partito democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati. Secondo quanto si legge nel post,avrebbe affermato che «sta aglise non gli sta benedi». Si tratta di una notizia infondata. Questo contenuto circola online almeno dal 2019 e non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale, né in alcuno dei canali social ufficiali di. Su Facta.news ci siamo occupati in diverse occasioni di dichiarazioni ...

