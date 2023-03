L’atleta trans Valentina Petrillo vince altre medaglie femminili. La rabbia delle avversarie (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar — Non si dica più che l’Italia è l’ultima provincia dell’Impero, poco disposta ad adeguarsi al «progresso che avanza» e che dilaga in tutto l’Occidente: ora abbiamo anche la nostra brava atleta trans, Valentina Petrillo nata Federico. Come da copione, da alcuni anni sta facendo man bassa di premi destinati alle donne biologicamente tali, vanificando i sacrifici di una vita di tutte le concorrenti che si trovano a dover gareggiare ad armi impari contro un avversario che di femminile ha il nome sulla carta d’identità. Eterne seconde (o terze, o giù dal podio) donne vere, minute; le vedi nelle foto di gruppo, soverchiate dalla stazza di Petrillo — che guarda caso nella categoria maschile non ha mai vinto nulla — mentre si sforzano di sorridere per la sua «vittoria». Possiamo barrare anche questa casella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar — Non si dica più che l’Italia è l’ultima provincia dell’Impero, poco disposta ad adeguarsi al «progresso che avanza» e che dilaga in tutto l’Occidente: ora abbiamo anche la nostra brava atletanata Federico. Come da copione, da alcuni anni sta facendo man bassa di premi destinati alle donne biologicamente tali, vanificando i sacrifici di una vita di tutte le concorrenti che si trovano a dover gareggiare ad armi impari contro un avversario che di femminile ha il nome sulla carta d’identità. Eterne seconde (o terze, o giù dal podio) donne vere, minute; le vedi nelle foto di gruppo, soverchiate dalla stazza di— che guarda caso nella categoria maschile non ha mai vinto nulla — mentre si sforzano di sorridere per la sua «vittoria». Possiamo barrare anche questa casella ...

