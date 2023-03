Latina, vittima di nonnismo: Giulia ricorda le frustate prese da 8 sergenti (Di lunedì 20 marzo 2023) È iniziato oggi a Latina il processo nel quale si è seduta la vittima dei presunti atti di nonnismo che si sarebbero consumati cinque anni fa nella caserma dell’Aeronautica, il 70esimo stormo. Doveva essere una festa per Giulia Schiff: l’inizio della sua carriera, dopo aver superato l’ultimo esame di volo. Era felice e sicura che sarebbe stata festeggiata, anche lanciata in piscina, pare fosse una consuetudine. Invece una volta atterrata, sarebbe sì stata buttata in acqua, ma anche presa a frustate, ben 100, con dei rami di alloro. La vittima ha raccontato cosa le hanno fatto al battesimo del volo È stata proprio Giulia a ricordare, oggi, nel Palazzo di giustizia del capoluogo pontino, come sono andate le cose il 7 aprile del 2018, durante il rito del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) È iniziato oggi ail processo nel quale si è seduta ladei presunti atti diche si sarebbero consumati cinque anni fa nella caserma dell’Aeronautica, il 70esimo stormo. Doveva essere una festa perSchiff: l’inizio della sua carriera, dopo aver superato l’ultimo esame di volo. Era felice e sicura che sarebbe stata festeggiata, anche lanciata in piscina, pare fosse una consuetudine. Invece una volta atterrata, sarebbe sì stata buttata in acqua, ma anche presa a, ben 100, con dei rami di alloro. Laha raccontato cosa le hanno fatto al battesimo del volo È stata propriore, oggi, nel Palazzo di giustizia del capoluogo pontino, come sono andate le cose il 7 aprile del 2018, durante il rito del ...

