L’Atalanta Primavera rischia | ma vince | 2-3 a Cesena

(Di lunedì 20 marzo 2023) Due di fila, col brivido.inizia a trovare continuità anche di risultati e dopo l’Inter batte anche il, nella 24ª giornata del1. Decisiva una doppietta di Falleni, anticipata da un gol di De Nipoti, ma le sofferenze non sono mancate. Dopo un colpo di testa di Gessaroli disinnescato da Bertini, i nerazzurri hanno sbloccato subito la gara grazie al guizzonte del capitano dopo tre minuti. Il raddoppio è arrivato al 14’ con Falleni che approfitta di un controllo mancato da Pollini per soffiargli la palla. Ilha provato una reazione e si è rreso pericoloso ancora con Gessaroli e con Milli prima dell’intervallo, un’anticipazione di quanto sarebbe accaduto all’ora di gioco, quando ha riaperto i giochi con una deviazione di testa Gessaroli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereRomagna : Calcio Primavera, un orgoglioso Cesena ko con l'Atalanta (2-3) - - MondoPrimavera : ? Non basta la doppietta di Gessaroli ?? L'Atalanta passa in Romagna con qualche fatica - crezmak : RT @matteoorizzi: La mia analisi della sconfitta di ieri dell'Inter Primavera contro l'Atalanta???? #InterYouth @internewsit @Inter_Scout - Inter_Scout : RT @matteoorizzi: La mia analisi della sconfitta di ieri dell'Inter Primavera contro l'Atalanta???? #InterYouth @internewsit @Inter_Scout - matteoorizzi : La mia analisi della sconfitta di ieri dell'Inter Primavera contro l'Atalanta???? #InterYouth @internewsit… -

Ennesima sconfitta (2 - 3) per il Cesena, ma i bianconeri avrebbero meritato almeno un punto contro. Orobici sullo 0 - 2 già al 14 grazie a De Nipoti (gran tiro al volo) e Fallerni (errore del portiere Pollini in impostazione), ma i bianconeri mostrano grande carattere e nella ripresa ...Haifa - Kiryat Shmona 19:15 ITALIA1 Bologna U19 - ...1 (Finale) Inter U19 - Roma U19 2 - 2 (Finale) Cesena U19 -...30 Pro Sesto - Renate 17:30 Triestina -. R. Vicenza 17:30 Virtus ...Si gioca in Serie D e campionato1 , quest'ultimo con ...Bologna - Napoli e Inter - Roma mentre alle 13 Cesena -... Tucuman - Barracas Central 01:30 Gimnasia. P. - Estudiantes 20:30 ...