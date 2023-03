“L’arte della moda” la mostra al Museo Civico San Domenico (Di lunedì 20 marzo 2023) L’arte della moda è la mostra a cura di Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca. Il titolo dell’esposizione si completa con un sottotitolo che indica anche il grande arco temporale attraversato: L’età dei sogni e delle rivoluzioni 1789-1968. Dal 18 marzo al 2 luglio 2023 sarà ospitata al Museo Civico San Domenico di Forlì. Un percorso espositivo che mette insieme due forma artistiche diverse ed altamente espressive. Un racconto che unisce artisti come Tintoretto, William Hamilton, George Romney, Francesco Hayez, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, James Tissot, Giovanni Boldini. E poi ancora Vittorio Corcos, Henry Matisse, Giacomo Balla, Piet Mondrian, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico. A cui si accompagnano altrettanti artisti ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 marzo 2023)è laa cura di Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca. Il titolo dell’esposizione si completa con un sottotitolo che indica anche il grande arco temporale attraversato: L’età dei sogni e delle rivoluzioni 1789-1968. Dal 18 marzo al 2 luglio 2023 sarà ospitata alSandi Forlì. Un percorso espositivo che mette insieme due forma artistiche diverse ed altamente espressive. Un racconto che unisce artisti come Tintoretto, William Hamilton, George Romney, Francesco Hayez, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, James Tissot, Giovanni Boldini. E poi ancora Vittorio Corcos, Henry Matisse, Giacomo Balla, Piet Mondrian, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico. A cui si accompagnano altrettanti artisti ...

