L'amore tra due adolescenti raccontato nel libro "Mezzamela" di Matteo Bussola (Di lunedì 20 marzo 2023) Torna in libreria Matteo Bussola, con il nuovo romanzo "Mezzamela - la bellezza di amarsi alla pari" (Salani), che dopo "Viola e il Blu", continua ad "indagare" nel mondo dei sentimenti adolescenziali Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) Torna in libreria, con il nuovo romanzo "- la bellezza di amarsi alla pari" (Salani), che dopo "Viola e il Blu", continua ad "indagare" nel mondo dei sentimenti adolescenziali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Romeo e Giulietta non è una storia d'amore. Si tratta di una relazione di 3 giorni tra due adolescenti di 13 e 17 a… - fariha_adim : RT @demetozitalyofc: ?? Le dichiarazioni che Demet ha rilasciato riguardo la presunta crisi all’interno del suo matrimonio e sui provvedimen… - andrevam83 : RT @TangoCool84: 'donare il sangue è una tra le più alte forme di amore disinteressato'. Donazione nr anta anta anta ???? Tanto da ricevere o… - AnnaMariaDeFalc : RT @silvio_crimaldi: Non mi è mai piaciuto il @sscnapoli. Provavo antipatia per i tifosi per me erano esaltati @TifosiNapoletan. Ma la pass… - VDellecurti : RT @silvio_crimaldi: Non mi è mai piaciuto il @sscnapoli. Provavo antipatia per i tifosi per me erano esaltati @TifosiNapoletan. Ma la pass… -