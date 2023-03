"L'amore...". Il monologo buonista della Littizzetto sulle famiglie arcobaleno (Di lunedì 20 marzo 2023) L’intervento della comica torinese a “Che tempo che fa” strizza l’occhio al mondo Lgbt: “L’amore non rappresenta mai una minaccia, mai” Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) L’interventocomica torinese a “Che tempo che fa” strizza l’occhio al mondo Lgbt: “L’non rappresenta mai una minaccia, mai”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Ti vesti male, scrivi un monologo orrendo, la tua famiglia monopolizza letteralmente l’intero evento anche con atti… - antonio78203218 : Famiglie arcobaleno, il monologo di Luciana Littizzetto: «Non puoi fermare l'amore, al massimo puoi fargli lo sgamb… - gayit : Luciana Littizzetto e la dolce lettera a sostegno delle famiglie arcobaleno: “L’amore non è mai una minaccia” – VID… - infoitcultura : Famiglie arcobaleno, il monologo di Luciana Littizzetto: «Non puoi fermare l'amore, al massimo puoi fargli lo sgamb… - brunasaracco : RT @CasaLettori: L’amore non può esistere come monologo; è un dialogo, un dialogo pieno di armonia. Osho -