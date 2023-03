L’allenatore del Sivasspor si scusa con la Fiorentina per l’aggressione di un tifoso a Bianco: «Un fatto triste» (Di lunedì 20 marzo 2023) Riza Çalimbay, allenatore del Sivasspor, è tornato a parlare dell’aggressione di un tifoso al giocatore della Fiorentina, Bianco Riza Çalimbay, allenatore del Sivasspor, è tornato a parlare dell’aggressione di un tifoso al giocatore della Fiorentina, Bianco, durante il match degli ottavi di ritorno di Conference League. PAROLE – «È un fatto triste. Non abbiamo avuto nessuno scontro con l’altra parte. Non abbiamo litigato con loro. Giovani ragazzi sono scesi in campo e hanno fatto quello che hanno fatto. Siamo andati dopo la partita dalla Fiorentina e ci siamo scusati con loro». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Riza Çalimbay, allenatore del, è tornato a parlare deldi unal giocatore dellaRiza Çalimbay, allenatore del, è tornato a parlare deldi unal giocatore della, durante il match degli ottavi di ritorno di Conference League. PAROLE – «È un. Non abbiamo avuto nessuno scontro con l’altra parte. Non abbiamo litigato con loro. Giovani ragazzi sono scesi in campo e hannoquello che hanno. Siamo andati dopo la partita dallae ci siamoti con loro». L'articolo proviene da Calcio News ...

