L'allarme Onu: "Siamo nel decennio decesivo per il clima" (Di lunedì 20 marzo 2023) Siamo nel decennio decisivo per contrastare i cambiamenti climatici causati dalle emissioni di gas serra. Il Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc) ha... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 marzo 2023)neldecisivo per contrastare i cambiamentitici causati dalle emissioni di gas serra. Il Panel intergovernativo sui cambiamentitici (Ipcc) ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Onu: la temperatura sale ancora, sul clima piani insufficienti. In un secolo +1,1 gradi a livello globale, i morti… - nelloscavo : Le prove fotografiche e video delle deportazioni e della 'rieducazione' dei minori affidata ai criminali ceceni. - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Onu: la temperatura sale ancora, sul clima piani insufficienti. In un secolo +1,1 gradi a livello globale, i morti per il… - RiminiFuturo : RT @Agenzia_Ansa: Onu: la temperatura sale ancora, sul clima piani insufficienti. In un secolo +1,1 gradi a livello globale, i morti per il… - AdornatoAntonio : RT @romatoday: L'allarme Onu: 'Siamo nel decennio decesivo per il clima' -