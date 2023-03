L’allarme della Commissione europea sul clima: “Prepariamoci a un’estate estrema” (Di lunedì 20 marzo 2023) L’allarme della Commissione europea sul clima: “Estate estrema nel 2023” Quella che verrà, sarà una stagione estiva “estrema” in gran parte d’Europa. A confermarlo, è un nuovo rapporto del Joit Research Centre (Jrc) della Commissione europea. Sull’Italia settentrionale, la Francia e la Spagna gli effetti della siccità “sono visibili” e “sollevano preoccupazioni per l’approvvigionamento idrico per uso umano, l’agricoltura e la produzione di energia”, si legge nel report. Nel rapporto si raccomandano un attento monitoraggio e un uso appropriato dell’acqua, l’attuazione di strategie di adattamento settoriali mirate e una cooperazione rafforzata. Alcune regioni lo stanno già facendo, come il Veneto e ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023)sul: “Estatenel 2023” Quella che verrà, sarà una stagione estiva “” in gran parte d’Europa. A confermarlo, è un nuovo rapporto del Joit Research Centre (Jrc). Sull’Italia settentrionale, la Francia e la Spagna gli effettisiccità “sono visibili” e “sollevano preoccupazioni per l’approvvigionamento idrico per uso umano, l’agricoltura e la produzione di energia”, si legge nel report. Nel rapporto si raccomandano un attento monitoraggio e un uso appropriato dell’acqua, l’attuazione di strategie di adattamento settoriali mirate e una cooperazione rafforzata. Alcune regioni lo stanno già facendo, come il Veneto e ...

