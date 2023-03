Lagarde tranquillizza sulle banche in difficoltà: "Non siamo esposti a Credit Suisse" (Di lunedì 20 marzo 2023) Le banche dell'Eurozona hanno un'esposizione "molto limitata" a Credit Suisse, l'istituto svizzero in difficoltà acquisito da Ubs. Lo ha garantito la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, di fronte... Leggi su today (Di lunedì 20 marzo 2023) Ledell'Eurozona hanno un'esposizione "molto limitata" a, l'istituto svizzero inacquisito da Ubs. Lo ha garantito la presidente della Banca centrale europea, Christine, di fronte...

