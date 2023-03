L’addio a Bornacin: bandiera del Msi e un ultimo pensiero per la comunità. La Russa: “Era un fratello” (Di lunedì 20 marzo 2023) Una folla commossa ha dato oggi l’ultimo saluto a Giorgio Bornacin, storico esponente della destra ligure ed ex parlamentare, scomparso la scorsa settimana all’età di 73 anni. Sono stati tantissimi, infatti, gli amici della politica e non solo che si sono ritrovati nella chiesa di Santa Zita alla Foce di Genova, dove si sono svolte le esequie. E dove tutti, tanto chi ha condiviso dalla stessa parte il lungo impegno al servizio della Nazione quanto gli avversari, hanno ricordato le qualità prima di tutto umane che facevano di Bornacin un politico di razza. Se ne va «un fratello»: amici e avversari uniti nel dolore Di Bornacin hanno parlato come di un «fratello» il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepresidente Maurizio Gasparri, l’ex consigliere regionale ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Una folla commossa ha dato oggi l’saluto a Giorgio, storico esponente della destra ligure ed ex parlamentare, scomparso la scorsa settimana all’età di 73 anni. Sono stati tantissimi, infatti, gli amici della politica e non solo che si sono ritrovati nella chiesa di Santa Zita alla Foce di Genova, dove si sono svolte le esequie. E dove tutti, tanto chi ha condiviso dalla stessa parte il lungo impegno al servizio della Nazione quanto gli avversari, hanno ricordato le qualità prima di tutto umane che facevano diun politico di razza. Se ne va «un»: amici e avversari uniti nel dolore Dihanno parlato come di un «» il presidente del Senato, Ignazio La, il vicepresidente Maurizio Gasparri, l’ex consigliere regionale ...

