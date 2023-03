L’addestramento dei soldati ucraini in Italia (Di lunedì 20 marzo 2023) Fa parte di una missione europea e ha coinvolto circa venti militari da istruire all'uso di un sistema difensivo: ma ha causato anche qualche polemica politica Leggi su ilpost (Di lunedì 20 marzo 2023) Fa parte di una missione europea e ha coinvolto circa venti militari da istruire all'uso di un sistema difensivo: ma ha causato anche qualche polemica politica

