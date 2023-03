L’Accademia della Crusca boldriniana a metà: sì al plurale maschile a patto che non sia “marcato” (Di lunedì 20 marzo 2023) DalL’Accademia della Crusca arriva la rivoluzione a metà, operazioni di microchirurgia sulla lingua giuridica. Un po’ sì un po’ no, all’insegna di un vocabolario “inclusivo” che non discrimini l’identità di genere. Ispirato allo “spirito dei tempi”, dicono i puristi della lingua di Dante. E all’ossessione boldriniana di declinare i sostantiv0 al femminile a tutti i costi. I puristi la definiscono “una spinta europea e transoceanica che non va sottovalutata”. L’Accademia della Crusca: no a addoppiamenti maschile-femminile Niente asterischi e schwa, no all’articolo davanti al nome (la Meloni, la Schlein). E no alle reduplicazione retoriche (i cittadini e le cittadine, le figlie e i figli). La massima autorità in fatto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Dalarriva la rivoluzione a, operazioni di microchirurgia sulla lingua giuridica. Un po’ sì un po’ no, all’insegna di un vocabolario “inclusivo” che non discrimini l’identità di genere. Ispirato allo “spirito dei tempi”, dicono i puristilingua di Dante. E all’ossessionedi declinare i sostantiv0 al femminile a tutti i costi. I puristi la definiscono “una spinta europea e transoceanica che non va sottovalutata”.: no a addoppiamenti-femminile Niente asterischi e schwa, no all’articolo davanti al nome (la Meloni, la Schlein). E no alle reduplicazione retoriche (i cittadini e le cittadine, le figlie e i figli). La massima autorità in fatto ...

