«La vita è troppo breve per vestirsi noiosi» - e per essere a lungo il direttore creativo di uno stesso brand (Di lunedì 20 marzo 2023) Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Jeremy Scott lascia il ruolo di direttore creativo di Moschino: dopo 10 anni alla guida della Maison italiana, lo stilista rassegna le dimissioni, come si apprende da un comunicato ufficiale diramato dalla casa di moda. Leggi anche › MFW AI 2023/24: le principesse punk di Moschino, opere d’arte di hairstyling «Sono fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con una forza creativa qual è Jeremy Scott. Voglio ringraziarlo per il suo impegno decennale nei confronti della Maison e per avere lanciato una visione distintiva e gioiosa che sarà per sempre parte della storia di Moschino» – ha dichiarato Massimo Ferretti, presidente di Aeffe. La fine di una lunga carriera da ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 marzo 2023) Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Jeremy Scott lascia il ruolo didi Moschino: dopo 10 anni alla guida della Maison italiana, lo stilista rassegna le dimissioni, come si apprende da un comunicato ufficiale diramato dalla casa di moda. Leggi anche › MFW AI 2023/24: le principesse punk di Moschino, opere d’arte di hairstyling «Sono fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con una forza creativa qual è Jeremy Scott. Voglio ringraziarlo per il suo impegno decennale nei confronti della Maison e per avere lanciato una visione distintiva e gioiosa che sarà per sempre parte della storia di Moschino» – ha dichiarato Massimo Ferretti, presidente di Aeffe. La fine di una lunga carriera da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Non solo Francia, anche in Portogallo si susseguono le manifestazioni contro il caro vita e contro i salari troppo… - brazof666 : RT @elenasantori902: succede in Francia.. “Non c’è solo il lavoro nella vita. La pensione a 60 anni è già troppo tardi” - S8TRR3F9 : RT @elenasantori902: succede in Francia.. “Non c’è solo il lavoro nella vita. La pensione a 60 anni è già troppo tardi” - Maldischiena_ : RT @elenasantori902: succede in Francia.. “Non c’è solo il lavoro nella vita. La pensione a 60 anni è già troppo tardi” - albertorain9999 : RT @elenasantori902: succede in Francia.. “Non c’è solo il lavoro nella vita. La pensione a 60 anni è già troppo tardi” -

Veronica Satti ricoverata: 'La malattia ti fa sentire sbagliato' ...invisibili ma in generale verso le persone che soffrono viene perpetrato da chi parla troppo, ... quando neanche io ci capivo nulla lei esisteva nella mia vita, la allontanavo ma non se ne andava, e ... Pasta Garofalo, il nuovo packaging è per il 30% in plastica riciclata ... 7 ( Energia pulita e accessibile ), 12 ( Consumo e produzione responsabili ) e 15 ( La vita sulla ... mantenere il giusto rapporto tra acqua e pasta, evitare di far bollire l'acqua troppo a lungo, ... Rinnovo Rabiot, ora si può: tutti i segnali che fanno sperare la Juve ... ma gli ultimi segnali fanno ben sperare la Juventus sul rinnovoNella Juventus che sta dando vita a ... con la Juve che per forza di cose non potrà andare troppo oltre, anche in caso di buone notizie ... ...invisibili ma in generale verso le persone che soffrono viene perpetrato da chi parla, ... quando neanche io ci capivo nulla lei esisteva nella mia, la allontanavo ma non se ne andava, e ...... 7 ( Energia pulita e accessibile ), 12 ( Consumo e produzione responsabili ) e 15 ( Lasulla ... mantenere il giusto rapporto tra acqua e pasta, evitare di far bollire l'acquaa lungo, ...... ma gli ultimi segnali fanno ben sperare la Juventus sul rinnovoNella Juventus che sta dandoa ... con la Juve che per forza di cose non potrà andareoltre, anche in caso di buone notizie ... Atm, mancano 300 autisti: costo della vita troppo alto a Milano autobusweb Il terminatore e la vita su altri pianeti Sempre insieme, eternamente divisi. Finché il sole sorgerà e tramonterà. Finché ci saranno il giorno e la notte. Ve la ricordate E’ una delle frasi più potenti del film Ladyhawke. Sempre insieme, ete ... Sempre insieme, eternamente divisi. Finché il sole sorgerà e tramonterà. Finché ci saranno il giorno e la notte. Ve la ricordate E’ una delle frasi più potenti del film Ladyhawke. Sempre insieme, ete ...