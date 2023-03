La vita ascetica di Osimhen a Napoli | “Esce poco | il giorno libero va a Londra o a Parigi”

(Di lunedì 20 marzo 2023) “Una città in maschera” è il titolo del reportage di Sportweek a. Il settimanale della Gazzetta dello Sport racconta la giornata tipo di Victor, attaccante nigeriano del. Dove abita, che ristorante frequenta più spesso, il suo barbiere. Il murale dedicato a lui in città.vive con la compagna Stephanie e la figlia Hailey in Viale Costa, sulla collina di Posillipo, in un luogo immerso nel silenzio e nel verde, con una spettacolare vista sul mare.pochissimo. “Casa e chiesa, si dice delle persone la cui giornata si limita al tragitto e alla permanenza, ufficio-abitazione. Victor ha fatto sua questa scelta, un po’ per scelta, molto per necessità”. Per un calciatore delè ovviamente difficile passeggiare per strada senza ...

... tutto questo era una sofferenza, come continua: Massimo Ciavarro oggi Per assecondare questo suo carattere non decisamente da star, oggi Massimo Ciavarro fa una. Nel vero senso della ...LA CAMPAGNA, LAMPEDUSA - Massimo Ciavarro oggi preferisce lain campagna, ma è solo un ritorno alle origini. 'È più strano che sia finito nei fotoromanzi e al cinema - spiega - piuttosto che, dopo, mi sia ritirato in campagna. Fin da piccolo andavo sempre ...Massimo Ciavarro , "il biondino che negli anni '70 e '80 faceva impazzire le donne", vive in nelle Marche, in un ashram . ", pratico yoga, cure ayurvediche, convivo con chi c'è. Ogni tanto, vengo qui per qualche giorno: è la mia fuga da questo mondo impazzito e folle. Abbiamo di colpo le persone maciullate ...

Martedì 21 marzo, su Sky Sport Uno e disponibile on demand- in occasione dell'anniversario dei 10 anni dalla morte- la puntata della serie "Storie di Matteo Marani" dedicata alla vittoria di Pietro Me ...