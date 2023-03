(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo 36 mesi di precipitazioni scarse e inferiori alla media, laè preda, con alcune zone tanto aride da indurre i funzionari statali a chiedere ai cittadini di ridurre l’uso dell’acqua, mentre i meteorologi avvertono che il peggio deve ancora venire. Alcuni bacini idriciCatalogna hanno così poca acqua che sono riaffiorate vecchie costruzioni come ponti e campanili, mentre sulle app di navigazione figurano laghi che sono talmente ridotti da essere in gran parte diventati terraferma. Secondo gli scienziati questo fenomeno è dovuto al riscaldamento climatico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : La Spagna nella morsa della siccità - Giornaleditalia : La Spagna nella morsa della siccità - fontyisthere : RT @MMmarco0: La siccità in corso nella regione della Catalogna, in Spagna, è la peggiore mai registrata. Nonostante siamo a Marzo alcuni f… - fiorenasty : Cosa vedere nella regione spagnola di Galizia, nel nord della Spagna - RAERoma : RT @ANSA_ViaggiART: Le opere di 17 artisti spagnoli e latinoamericani saranno esposte fino al 4 giugno alla @RAERoma nella mostra “Racconta… -

L'Italia invece perde due posizioni e dal 31esimo posto scende al 33esimo, dopo lae prima ...in cui le persone si prendono cura l'un l'altro e la libertà di prendere decisioni chiave......00 CET) Gli spunti più interessanti Rashford suona la carica dello United contro laMarcus ... Rashford non ha segnato contro la Real Sociedadfase a gironi, ma è andato in gol nel 4 - 3 ...Dopo 36 mesi di precipitazioni scarse e inferiori alla media, laè preda della siccità, con alcune zone tanto aride da indurre i funzionari statali a chiedere ai cittadini di ridurre l'uso dell'acqua, mentre i meteorologi avvertono che il peggio deve ancora ...

La Spagna nella morsa della siccità Adnkronos

(Adnkronos) - Dopo 36 mesi di precipitazioni scarse e inferiori alla media, la Spagna è preda della siccità, con alcune zone tanto aride da indurre i funzionari statali a chiedere ai cittadini di ...il più giovane nella storia del club. E' per tutti in quegli anni il Niño. A Madrid vive stagioni da protagonista e nel 2003, a 19 anni, arriverà anche il suo esordio con la nazionale spagnola. Sarà ...