La Schlein tenta di rianimare il fallimentare ecologismo di sinistra | femminismo “rosso-verde”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Aci si interroga sul sostanziale fallimento politico dell’fatto partito. Sono passati trentasei anni da quando i primi deputati ambientalisti arrivarono, in bicicletta, a Montecitorio, sotto il simbolo del Sole che ride. Sembrava l’inizio di una nuova era. A tracciare il solco il movimentismo Grünen , d’origine tedesca. In realtà oltre le buone intenzioni della vigilia non si andò. A vincere fu, in realtà, il piccolo cabotaggio politico e la frammentazione delle sigle: Lista, Verdi Verdi, Verdi Arcobaleno, Federazione dei Verdi, Verdi Federalisti, Lista Girasole, Giovani Verdi, LaArcobaleno, Europa Ecologia, Europa. Si guardava “a”, ma soprattutto alle ambizioni tutte personali dei diversi capi e capetti locali, affaccendati a ...