La Schlein e il sondaggio che fa tremare Conte (Di lunedì 20 marzo 2023) L'effetto Schlein funziona al contrario: crolla il Movimento 5stelle di Conte mentre rimane stabile la colazione di centrodestra Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) L'effettofunziona al contrario: crolla il Movimento 5stelle dimentre rimane stabile la colazione di centrodestra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? Sondaggio @EuromediaR per @RaiPortaaPorta: il PD cresce di 2,8 punti in 3 settimane, mentre il Movimento 5 Stelle… - florio_emanuele : Sondaggio Tp, Pd inchiodato: la Schlein trema. E il centrodestra vola.... QUANDO ALLA GUIDA METTI LA MILIARDARIA, C… - Libero_official : Sondaggio Tp, Pd inchiodato: la Schlein trema. E il centrodestra vola - FiorenzoButtig2 : Meloni e la destra in calo, sondaggio Ipsos premia Schlein e il PD: per la premier gradimento ai minimi da inizio m… - giuseppeMI1998 : Meloni e la destra in calo, sondaggio Ipsos premia Schlein e il PD: per la premier gradimento ai minimi da inizio m… -