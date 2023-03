(Di lunedì 20 marzo 2023) Non è mancata la protesta durante la visita di Vladimir, secondo quanto è emerso dal video ufficiale del tour notturno del presidente russo nella città occupata. Durante l'incontro cheha tenuto con un gruppo di persone definite da Mosca 'residenti locali', infatti, unahato: "Èfalso. Èuno spettacolo!". Lo riporta Ukrainska Pravda, secondo cui il video incriminato è stato pubblicato in un primo tempo anche sul sito del Cremlino, che ha successivamente 'tagliato' la parte della protesta. La versione originale del video mostrache continua a parlare con il gruppo di persone ignorando ledella, ma gli uomini della sicurezza si girano nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : La scenetta di Putin a Mariupol, ma una donna grida 'è tutto falso! è uno show!' - LucaSalvi18 : RT @jacopo_iacoboni: Durante la “visita” di “Putin” a Mariupol, nella scenetta con i residenti, una persona dall’altra parte del marciapied… - Lialacor : RT @jacopo_iacoboni: Durante la “visita” di “Putin” a Mariupol, nella scenetta con i residenti, una persona dall’altra parte del marciapied… - AngeloZ24135416 : RT @jacopo_iacoboni: Durante la “visita” di “Putin” a Mariupol, nella scenetta con i residenti, una persona dall’altra parte del marciapied… - GianpaoloRegano : RT @jacopo_iacoboni: Durante la “visita” di “Putin” a Mariupol, nella scenetta con i residenti, una persona dall’altra parte del marciapied… -

Durante l'incontro cheha tenuto con un gruppo di persone definite da Mosca 'residenti locali', infatti, una donna ha gridato: 'È tutto falso. È tutto uno spettacolo!'. Lo riporta Ukrainska ...Durante l'incontro cheha tenuto con un gruppo di persone definite da Mosca 'residenti locali', infatti, una donna ha gridato: 'È tutto falso. È tutto uno spettacolo!'. Lo riporta Ukrainska ...

La scenetta di Putin a Mariupol, ma una donna grida "è tutto falso! è ... La Stampa

C’è attesa per l’incontro tra il presidente russo e quello cinese, a Mosca, il primo dopo la decisione della Federazione di invadere il Paese di Volodymyr Zelensky. Va avanti l’offensiva di primavera ...Ha guidato una jeep girando per Mariupol come un turista qualsiasi, acclamato dai cittadini, come se quella città non l'avesse ridotta in macerie lui stesso ...