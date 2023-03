La Russia indaga sui giudice della Corte penale internazionale | ' Quello che fanno è illegale'

(Di lunedì 20 marzo 2023) Mosca, il Comitato investigativo russo ha aperto un'indagine in sedea carico dei giudiciche hanno emesso i mandati d'arresto per il presidente russo Vladimir ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gjscco : RT @JonnySicilia: Se #CPI indaga la #RUSSIA i paesi della #Nato tutti d’accordo che la corte ha diritto di indagare sui crimini di guerra.… - aperegina61 : RT @JonnySicilia: Se #CPI indaga la #RUSSIA i paesi della #Nato tutti d’accordo che la corte ha diritto di indagare sui crimini di guerra.… - JonnySicilia : Se #CPI indaga la #RUSSIA i paesi della #Nato tutti d’accordo che la corte ha diritto di indagare sui crimini di gu… - gianvitosibilio : @lanini66 @earlyonemornin @AlbertoLetizia2 Dal Donbass ai biolab di Hunter Biden su cui indaga il Congresso al pian… - miconsentatwitt : RT @tvsvizzera: La Corte dell'Aia indaga sul trasferimento di minorenni ucraini in Russia nel corso del conflitto armato in Europa dell'Est… -

Mosca, il Comitato investigativo russo ha aperto un'indagine in sede penale a carico dei giudici della Corte penale internazionale che hanno emesso i mandati d'arresto per il presidente russo Vladimir ...... 'Si trova in una situazione del tutto insoddisfacente: da diverse settimanesenza successo ...visita a sorpresa Fotogallery - Putin in Crimea per l'anniversario dell'annessione allakiev ......da più di un anno su possibili crimini di guerra o crimini contro l'umanità commessi durante l'offensiva russa sull'Ucraina invasa. Né lané l'Ucraina sono membri della Corte penale ...

Putin visita anche Mariupol: "Andrà tutto bene, dobbiamo conoscerci". Il Cremlino indaga su Kiev - Putin: apprezziamo il ruolo della Cina per la risoluzione del conflitto - Putin: apprezziamo il ruolo della Cina per la risoluzione del conflitto RaiNews

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin (Alexey Maishev ... della giustizia […] rendere pubblica l’esistenza dei mandati, il nome degli indagati, i reati per i quali i mandati sono stati ...Mosca, il Comitato investigativo russo ha aperto un’indagine in sede penale a carico dei giudici della Corte penale internazionale che hanno emesso i mandati d’arresto per il presidente russo Vladimir ...