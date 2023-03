La Russia diventa il principale fornitore di petrolio della Cina (Di lunedì 20 marzo 2023) La Russia supera l’Arabia Saudita e diventa il principale fornitore di petrolio della Cina. Il governo cinese ha acquistato molto petrolio russo grazie agli sconti dovuti alle sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina. Secondo quanto riferito dal governo cinese, la Russia Leggi su periodicodaily (Di lunedì 20 marzo 2023) Lasupera l’Arabia Saudita eildi. Il governo cinese ha acquistato moltorusso grazie agli sconti dovuti alle sanzioni imposte dall’Occidente allaper la sua invasione dell’Ucraina. Secondo quanto riferito dal governo cinese, la

