La Russa: “Contro la Juve, l’Inter parte sempre da -1. Chiffi? Ignavo” (Di lunedì 20 marzo 2023) Ignazio La Russa, Presidente del Senato e grande tifoso interista, è intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento commentando il Derby d’Italia giocato ieri tra Inter e Juventus. “Quando giochiamo Contro la Juve partiamo sempre da -1 e questo lo sappiamo, ma questo non giustifica la povertà dal gioco dell’Inter. C’erano 70 minuti per recuperare”. Poi ha continuato: “Mi fa ridere che qualcuno ha messo in discussione il tocco di mani di Rabiot, sappiamo che Contro di loro bisogna fare sempre qualcosa di più. L’arbitro non è andato al Var per ignavia, per non assumersi la responsabilità”. La Russa ha poi continuato: “Io non mi soffermo troppo sull’ennesimo favoritismo pro Juve. Sono una squadra forte e non ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Ignazio La, Presidente del Senato e grande tifoso interista, è intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento commentando il Derby d’Italia giocato ieri tra Inter entus. “Quando giochiamolapartiamoda -1 e questo lo sappiamo, ma questo non giustifica la povertà dal gioco del. C’erano 70 minuti per recuperare”. Poi ha continuato: “Mi fa ridere che qualcuno ha messo in discussione il tocco di mani di Rabiot, sappiamo chedi loro bisogna farequalcosa di più. L’arbitro non è andato al Var per ignavia, per non assumersi la responsabilità”. Laha poi continuato: “Io non mi soffermo troppo sull’ennesimo favoritismo pro. Sono una squadra forte e non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : L'ex consigliere comunale no-vax e di estrema destra di Trieste #Tuiach, famoso anche per il suo intervento contro… - Agenzia_Ansa : 'Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia che ci… - putino : La commissione per i minori ha presentato una richiesta di limitazione dei diritti genitoriali nei confronti del pa… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SENATO - La Russa: 'Scontri di Napoli? Serve il pugno duro contro gli ultras violenti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SENATO - La Russa: 'Scontri di Napoli? Serve il pugno duro contro gli ultras violenti' -