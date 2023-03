La rivelazione di Claudia Pandolfi a Belve | “Ho avuto una relazione con una ragazza | sono un po’ etero e un po’ lesbica” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 marzo 2023): “un po’e un po’“Hounacon una”: lo ha dichiarato l’attrice, la cui puntata andrà in onda su Rai 2 nella serata di martedì 21 marzo, rivelando di essere “un po’e un po’”. Ospite del programma condotto da Francesca Fagnani, l’interprete ha affermato: “Per un breve periodo houna fidanzata, miinnamorata di questa donna che per me era un faro. In quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non miposta alcun problema e ho vissuto questa storia ...