La rivelazione di Claudia Pandolfi a Belve: «Ho avuto una fidanzata: era il mio faro» – Il video (Di lunedì 20 marzo 2023) «Per un breve periodo ho avuto una fidanzata», racconta l’attrice Claudia Pandolfi nell’anticipazione dell’ultima puntata di Belve, che andrà in onda domani 21 marzo alle 21.20 su Rai2 con le interviste di Francesca Fagnani anche a Ornella Vanoni e Claudio Amendola. Pandolfi ha spiegato che in quella relazione molto breve c’era stato un vero e proprio coinvolgimento sentimentale oltre che fisico: «Sì, mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro – ha spiegato l’attrice – in quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono mai posta alcuna problema e ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto». Un mese era anche durato il matrimonio di Pandolfi con l’attore Massimiliano Virgili, che così ricorda l’attrice: «Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) «Per un breve periodo houna», racconta l’attricenell’anticipazione dell’ultima puntata di, che andrà in onda domani 21 marzo alle 21.20 su Rai2 con le interviste di Francesca Fagnani anche a Ornella Vanoni e Claudio Amendola.ha spiegato che in quella relazione molto breve c’era stato un vero e proprio coinvolgimento sentimentale oltre che fisico: «Sì, mi sono innamorata di questa donna che per me era un– ha spiegato l’attrice – in quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono mai posta alcuna problema e ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto». Un mese era anche durato il matrimonio dicon l’attore Massimiliano Virgili, che così ricorda l’attrice: «Il ...

