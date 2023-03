La Regina si è fatta in 4 per loro L' irriconoscenza di Harry e Meghan

(Di lunedì 20 marzo 2023) LaElisabetta si sarebbe “in quattro” per venire incontro alle esigenze dei Sussex, come racconta l’ex maggiordomo di Lady Diana, ma sarebbe stata ripagata con la presuntuosa, perenne insoddisfazione della coppia

La regina Elisabetta «si è fatta in quattro per Harry e Meghan ma non è bastato» Vanity Fair Italia

Secondo l'ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, la sovrana «fece di tutto per accontentare i Sussex» quando ancora facevano parte della royal family. Alla coppia, tuttavia, «nulla semb ...Uno scatto che profuma d'amore e di primavera. Oggi, 19 marzo, in Italia celebriamo la festa del papà, in Gran Bretagna invece ricorre la Festa della mamma. Per l'occasione ...