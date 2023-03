La Procura apre un’indagine sull’affare Cerri dalla Juventus al Cagliari | le ultime

(Di lunedì 20 marzo 2023) Laha apertoAlbertoal. Ecco lesull’Inchiesta Prisma, che si allarga L’Inchiesta Prisma si allarga anche ale crea un problema in più alla. La, infatti, ha apertoAlberto(attualmente attaccante del Como)Vecchia Signora al club di patron Giulini. Prosegue quindi l’indagine Prisma sulle plusvalenze: l’affareha coinvolto il club bianconero e quello rossoblù nel lontano 2018. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

mirkonicolino : La Procura di Cagliari apre un fascicolo sulla cessione di #Cerri dalla #Juventus al club sardo. Segnare tutto ?? - mirkonicolino : La Procura di #Genova apre un fascicolo sulle operazioni della #Sampdoria con la #Juventus relative a #Audero, #Peeters e #Mulé - CalcioNews24 : La Procura apre un'indagine sull'affare #Cerri - Tutto_CalcioNew : #Cagliari, la procura apre un'inchiesta per il trasferimento di #Cerri dalla #Juventus #tuttocalcionews #calcio

