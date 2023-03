La Primavera sconfitta dalla V. Entella, l’Under 16 batte il Modena: tutti i risultati del settore giovanile (Di lunedì 20 marzo 2023) La Primavera rossoverde è uscita sconfitta, 1-2, dal match con la Virtus Entella. La rete della Ternana porta la firma di Gonzalo Bustos.Nella doppia sfida con il Modena, in trasferta, una vittoria ed un pareggio per gli Under 16 e gli Under 15. I ragazzi di Caccavale si sono imposti per 4-1 (tripletta per Turella e rete di Boudaas), 0-0 per quelli allenati da Daniel Schiavi. Riposava l’Under 17 mentre si è concluso il campionato degli Under 14 Pro. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Larossoverde è uscita, 1-2, dal match con la Virtus. La rete della Ternana porta la firma di Gonzalo Bustos.Nella doppia sfida con il, in trasferta, una vittoria ed un pareggio per gli Under 16 e gli Under 15. I ragazzi di Caccavale si sono imposti per 4-1 (tripletta per Turella e rete di Boudaas), 0-0 per quelli allenati da Daniel Schiavi. Riposava17 mentre si è concluso il campionato degli Under 14 Pro. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalentoSport : LECCE – La #Primavera non conosce sconfitta: tris al Cagliari e primo posto consolidato - milansette : Milan, weekend amaro anche per la Primavera: l'Empoli si impone 2-1 - tabellamercatob : Tornei #giovani 7^ ritorno #Primavera 1 Ieri sconfitta casalinga per il #Cagliari, seconda squadra #serieB a giocar… - mattiav31 : Le brigate Scemoners già mettono le mani avanti, in caso di vittoria o pareggio diranno 'chiedete scusa al mister/i… - milansette : Campionato Primavera 1, la classifica aggiornata dopo la sconfitta del Milan -