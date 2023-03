La pista lunga di Milano - Cortina 2026: arriva la scelta della sede (Di lunedì 20 marzo 2023) Dove pattineranno il campione del mondo Davide Ghiotto e i colleghi di lama all'Olimpiade di Milano - Cortina del febbraio 2026? Dove sorgerà l'anello da 400 metri per la pista lunga a cinque cerchi? ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) Dove pattineranno il campione del mondo Davide Ghiotto e i colleghi di lama all'Olimpiade didel febbraio? Dove sorgerà l'anello da 400 metri per laa cinque cerchi? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abuongi : #Ghiaccio #SpeedSkating #Schaatsen Tomorrow the choice for the speed skating venue @milanocortina26: Milan or Turin… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: La pista lunga di #Milano-Cortina 2026: domani la scelta della sede #Ghiaccio - Gazzetta_it : La pista lunga di #Milano-Cortina 2026: domani la scelta della sede #Ghiaccio - GianlucaBardell : RT @Vallelunga: Vallelunga, un'emozione lunga 70 anni. La sua storia ha inizio nei primi anni '50, quando si decise di trasformare l'ippodr… - spiedoepolenta : pista lunga vuol dire solo pochi giri -