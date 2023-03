La Pietra (Masaf): 'Valorizzare filiera, con Philip Morris oltre 500 mln investimenti' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Questo accordo ha un valore importantissimo. Noi abbiamo una filiera agricola del tabacco che è la migliore in Europa, non è una Cenerentola, ci sono più di 50mila addetti. E' una filiera da Valorizzare. L'accordo con Philip Morris parla di oltre 500 milioni di investimenti. E' un accordo estremamente importante". Lo ha detto il sottosegretario al Masaf, Patrizio Giacomo La Pietra, a margine della firma dell'accordo tra Philip Morris Italia e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) a sostegno della filiera tabacchicola italiana. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Questo accordo ha un valore importantissimo. Noi abbiamo unaagricola del tabacco che è la migliore in Europa, non è una Cenerentola, ci sono più di 50mila addetti. E' unada. L'accordo conparla di500 milioni di. E' un accordo estremamente importante". Lo ha detto il sottosegretario al, Patrizio Giacomo La, a margine della firma dell'accordo traItalia e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste () a sostegno dellatabacchicola italiana.

