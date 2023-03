La pianista sudcoreana Ji-Hyang Gwak al Teatro di Marcello di Roma

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il Festival Musicale delle Nazioni, giunto ormai alla sua XXXIII edizione, è pronto a stupire ancora una volta il pubblico con i suoi concerti di alta qualità. Quest’anno, la splendida cornice del Chiostro di Campitelli aldi(Sala Baldini) a, accoglierà un concerto di pianoforte imperdibile. Il prossimo 26 marzo 2023 alle ore 18, Ji-– talentuosa– si esibirà in un programma che spazia dalla musica classica a quellantica, passando per le suggestioni della musica impressionista. Il concerto si aprirà con la Sonata in Mi minore di Haydn, seguita dalle evocative e suggestive immagini del primo libro di Debussy. Il pubblico verrà poi trasportato nell’universo di Chopin, con la sua Fantasia in Fa ...

Sarà la celebree didatta Dina Yoffe a ritornare a Ferrara per questo primo appuntamento accademico, con ben sette allievi pianisti di altissimo livello: laChaebin An, la ...

Pianista sudcoreano per la prima volta in Campania: esibizione al museo di Capua CasertaNews

10:42:17 La rassegna "Concerti di Primavera" dell'associazione "Anna Jervolino", iniziata con l'esclusivo concerto del pianista sudcoreano Jae Hong Park (Premio Busoni 2021), astro nascente del pianis ...