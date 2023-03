La nuova frontiera del rimbalzo | La ragione per cui non ti fanno entrare in questa discoteca è assurda

Leggi su direttanews

(Di lunedì 20 marzo 2023) Una ragazza italiana è stata cacciata dallaper via del suo aspetto fisico, è polemica per il locale Una 19enne è stata cacciata da una famosain questi giorni, ma il perché è da brividi. Tanti sotto shock per la notizia, eppure continuano ad esistere locali nei quali le persone vengono scelte in base alla loro forma fisica.-direttanews.comIn questo caso la ragazza in questione era più bassa di 1,70. La 19enne quindi non è potutainsieme ai suoi amici a far festa per via della sua altezza non idonea. 19 anni e una porta chiusa per via di ciò che probabilmente verrà inteso come ‘difetto’ fisico, perché a 19 anni non hai la capacità di raziocinio da capire che è il mondo ad essere sbagliato e non la tua altezza. Tutto questo è successo in Francia ma la notizia è diventata virale ...