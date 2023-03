La nave rigassificatrice Golar Tundra arriva a Piombino | numerose le proteste

(Di lunedì 20 marzo 2023) Le procedure di attracco sono durate diverse ore: lata ae ci resterà per tre anni. Era partita dal porto di Singapore il 21 febbraio, e sarà operativa tra la fine di aprile e gli inizi di maggio. Sarà in grado di garantire 5 miliardi di metri cubi L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianNavy : Le unità del dispositivo Operazione Mediterraneo Sicuro scortano la nave metaniera e rigassificatrice GOLAR TUNDRA… - LaStampa : La nave rigassificatrice Golar Tundra è arrivata a Piombino. Scongiurate le proteste, ingresso nel porto blindato n… - ultimora_pol : Piombino, arrivata la nave rigassificatrice. Eugenio #Giani (Presidente Toscana): 'Questa opera ci rende indipenden… - Profilo3Marco : RT @agorarai: Torniamo a Piombino, dove proseguono le proteste contro la nave rigassificatrice @saracesto #agorarai #20marzo - MassimGiannini : RT @LaStampa: La nave rigassificatrice Golar Tundra è arrivata a Piombino. Scongiurate le proteste, ingresso nel porto blindato nella notte… -

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta l'arrivo dellaGolar Tundra nel porto di Piombino. "Adesso avanti con le compensazioni per il territorio", ...Fotogallery - Covid, a Bergamo il ricordo delle vittime COMPLETATE LE OPERAZIONI Fotogallery - L'arrivo dellaGolar Tundra al porto di Piombino all'ostiense A Roma vanno a fuoco ...Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso , ha assicurato che con l'arrivo a Piombino dellaGolar Tundra e quella attesa a Ravenna , l'Italia azzererà la propria dipendenza dal gas russo. In un'intervista a Radio24 il ministro ha confermato il cronoprogramma "per ...

La nave rigassificatrice Golar Tundra è nel porto di Piombino Agenzia ANSA

La Golar Tundra è già di fronte alle coste del Tirreno e punta su Piombino. Stasera o stanotte, probabilmente dopo la partenza dell’ultimo traghetto per l’Elba, potrà già… Leggi ...(Teleborsa) - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha assicurato che con l'arrivo a Piombino della nave rigassificatrice Golar Tundra e quella attesa a Ravenna, l'Italia azzerer ...