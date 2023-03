La nave rigassificatrice di Snam è a Piombino. Giani: "Rappresenta l'autosufficienza dalla Russia" (Di lunedì 20 marzo 2023) La nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam è finalmente arrivata nel porto di Piombino (Livorno) dopo 26 giorni di navigazione da Singapore via Suez e ha fatto il suo ingresso intorno alle 23 di domenica. Si trova sulla banchina di attracco della darsena nord, trainata da quattro rimorchiatori. Un'operazione notturna, quando il traffico dei traghetti si ferma fino all'alba dopo l'ultima corsa, per gestire una nave eccezionale: è lunga quasi 300 metri, alta 55 e ha una capacità potenziale di trasformazione di gas naturale liquido in 5 miliardi di metri cubi l'anno L'arrivo della nave rigassificatrice a Piombino - come l'altra prevista su Ravenna - affrancherà l'Italia da una significativa quota di dipendenza di importazione di metano dai ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 marzo 2023) LaGolar Tundra diè finalmente arrivata nel porto di(Livorno) dopo 26 giorni di navigazione da Singapore via Suez e ha fatto il suo ingresso intorno alle 23 di domenica. Si trova sulla banchina di attracco della darsena nord, trainata da quattro rimorchiatori. Un'operazione notturna, quando il traffico dei traghetti si ferma fino all'alba dopo l'ultima corsa, per gestire unaeccezionale: è lunga quasi 300 metri, alta 55 e ha una capacità potenziale di trasformazione di gas naturale liquido in 5 miliardi di metri cubi l'anno L'arrivo della- come l'altra prevista su Ravenna - affrancherà l'Italia da una significativa quota di dipendenza di importazione di metano dai ...

