La Napoli Nuoto trionfa alle finali regionali giovanili di Monterusciello

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn week end ricco di successi per gli atleti dellanelleche si sono svolte alla piscina del Pala Trincone di. Nei 2004 cadetti in evidenza le prove di Simone Rippo che nei 100 stile libero ha chiuso con il tempo di 49”93, nei 200 stile libero con 1’49”07, nei 400 stile libero con 3’55”91 e nei 200 misti con 2’02”98. Bene sempre nei cadetti anche Vincenzo Scognamiglio che nei 1500 stile libero ha chiuso con il tempo di 15’41”20. Nei cadetti buona la prova nei 50 rana del classe 2003 Francesco Limone che ha fissato il tempo di 28”78. Nella categoria juniores Salvatore Maglietta nei 100 stile ha chiuso con 51”03, nei 200 stile libero con 1’51”66 e, infine, nei 400 stile libero con 3’59”54. Bene tra gli juniores anche Leandro Civero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Nuoto, Coppa Len: Taddeucci e Acerenza portano il CC Napoli sul podio #Napoli - edizionislam : Franco Carrella su - ottopagine : Nuoto Paralimpico, Boni si gode gli ori di Lignano e pensa ai Mondiali #Napoli - lorella1901 : Sempre e solo con i calcio… mai visto tifosi di nuoto, pallavolo, equitazione, o altro fare tafferugli e guerrigli… - IneedsyouOned : Tutto questo schifo a Napoli per colpa di una partita di calcio, io questo sport lo eliminerei perché non ho mai vi… -

Il campione europeo Domenico Acerenza, anche lui tesserato per il Circolo Canottieri, ha chiuso al secondo posto alle spalle del fortissimo francese Marc Antoine Olivier e davanti all'altro ...... per poi scoprire che il talento per giocare con ilo con il Milan non ce l'avevamo certo ... Per i bambini dai 6 ai 9 anni considera attività organizzate come corsa, calcio, ginnastica,, ...DISTRETTI ECOLOGICIROMA " BPER R. N. SAVONA 9 " 7 Parziali (1 " 1) (3 " 1) (2 " 1) (3 " 4) ... Arbitri: Vittorio Fraunfelder die Riccardo D'Antoni di Siracusa. Delegato Fin: Gabriele ...

Un week end ricco di successi per gli atleti della Napoli Nuoto - Napoli Village - Quotidiano di Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Trasportiamo valori. Non è solo una spedizione. E’ un gioco di squadra. Gls Napoli Lions ai nastri di partenza. Al via la stagione sportiva del club multicolor che ha nel leone il ...Gli azzurri a Firenze. Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can Vittorino da Feltre), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) ...