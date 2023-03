La morte di Papa Wojtyla e la nascita di YouTube: com’era il mondo senza Nadal nella top 10 Atp (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo 912 settimane consecutive, Rafa Nadal non è più nella Top 10 del tennis. La classifica Atp di lunedì 20 marzo 2023 è la prima senza Nadal fra i primi 10 del mondo dal 25 aprile del 2005, 17 anni e 10 mesi fa. Quel giorno, Nadal è passato da numero 11 a numero 7 del mondo: aveva 19 anni e aveva appena vinto Montecarlo e Barcellona. Nel giro di un mese conquistò anche gli Internazionali di Roma e il primo dei suoi 14 Roland Garros. Quel lunedì di 18 anni fa, davanti a lui in classifica c’erano Roger Federer, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Marat Safin, Gaston Gaudio e Tim Henman. Dietro Andre Agassi, Carlos Moya e David Nalbandian. La longevità di Nadal ai vertici del tennis mondiale è un record assoluto. Dietro le sue 912 settimane consecutive in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo 912 settimane consecutive, Rafanon è piùTop 10 del tennis. La classifica Atp di lunedì 20 marzo 2023 è la primafra i primi 10 deldal 25 aprile del 2005, 17 anni e 10 mesi fa. Quel giorno,è passato da numero 11 a numero 7 del: aveva 19 anni e aveva appena vinto Montecarlo e Barcellona. Nel giro di un mese conquistò anche gli Internazionali di Roma e il primo dei suoi 14 Roland Garros. Quel lunedì di 18 anni fa, davanti a lui in classifica c’erano Roger Federer, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Marat Safin, Gaston Gaudio e Tim Henman. Dietro Andre Agassi, Carlos Moya e David Nalbandian. La longevità diai vertici del tennis mondiale è un record assoluto. Dietro le sue 912 settimane consecutive in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelopelloni : Il Signore è fedele per sempre, purtroppo non lo sono gli uomini! Il Beato Pio IX è rimasto al timone della Chiesa… - germix64 : RT @OrtigiaP: Chi si informava sapeva e si curava anche a casa, oggi il documento dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di bergamo @RegLombard… - dylansonlyqueen : ci sto tanto male per il fatto che nessuno mi chieda più come io stia, se provo ancora sensi di colpa per la morte… - marta_faccin : RT @OrtigiaP: Chi si informava sapeva e si curava anche a casa, oggi il documento dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di bergamo @RegLombard… - AnnaMariaCastel : RT @OrtigiaP: Chi si informava sapeva e si curava anche a casa, oggi il documento dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di bergamo @RegLombard… -