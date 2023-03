La ministra tedesca Baerbock ripropone una missione Ue nel Mediterraneo per salvare i migranti

(Di lunedì 20 marzo 2023) «Se chiunque provasse solo a immaginare di stare su uno di quei gommoni e di assistere alla morte del proprio figlio nel, non credo che dormirebbe più sonni tranquilli. La morte nelè la ferita aperta dell’Europa: non siamo riusciti a definire una politica comune. Per quanto difficile, continueremo a lavorarci ostinatamente. Non possiamo abbandonare i Paesi ai confini esterni della Ue, né quando salvano gli esseri umani in mare, né quando respingono chi arriva alla frontiera ma non ha diritto all’asilo». Lo dice a Repubblica ladegli EsteriAnnalena(Verdi). Per questo propone di ripristinare «unaeuropea di salvataggio in mare. Significa anche responsabilizzare i Paesi ai confini esteri della Ue a registrare chi arriva. E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZenatiDavide : Ministra degli Esteri tedesca apre sui migranti: missioni europee, non lasciare soli paesi a confini esterni dell’U… - infoitinterno : Taiwan: in programma visita di una ministra tedesca, la prima dal ’97 - GeCo_ita : RT @ultimora_pol: Disordini Napoli, condanna della ministra dell'Interno tedesca Nancy #Faeser: 'La violenza di oggi deve essere condannata… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli-Eintracht, ancora scontri dopo la partita, la ministra tedesca: 'La violenza deve essere condannata c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli-Eintracht, ancora scontri dopo la partita, la ministra tedesca: 'La violenza deve essere condannata c… -

Alla vigilia di un cruciale viaggio in Georgia, ladegli EsteriAnnalena Baerbock (Verdi) accetta di parlare a tutto campo con Repubblica e altri tre giornali europei. In particolare sulla tragedia di Cutro, sull'Ucraina e sulla Cina, ...Quo vadis" è stata centrata sulle strategie adottate dell'universitàper fronteggiare le ... ha annunciato la prossima visita a Bolzano dellaAnna Maria Bernini. Tema sarà il futuro ...Ladell'istruzione, Bettina Stark - Watzinger, andr a Taiwan la prossima settimana. Lo ha annunciato il suo portavoce alla conferenza stampa di governo. Si tratta di una prima volta per ...

La ministra dell'istruzione tedesca andrà a Taiwan Corriere del Ticino

Sulla questione dei migranti per la Germania "è molto importante che sia ripristinata una missione europea di salvataggio in mare". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock (Ver ...Ha guidato una jeep girando per Mariupol come un turista qualsiasi, acclamato dai cittadini, come se quella città non l'avesse ridotta in macerie lui stesso ...