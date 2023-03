La letterina di Luciana Littizzetto al Governo: "Pensate ad aiutare le famiglie, non a rendergli la vita più difficile" (Di lunedì 20 marzo 2023) "Amici governanti Pensate ai bambini, sono loro che dovete proteggere. Non discriminateli per il modo in cui sono stati concepiti o per l'identità dei genitori. E soprattutto Pensate ad aiutare le famiglie, non a rendergli la vita più difficile. O sembrerete come chi vuole asciugare il mare con il mocho". Al termine di 'Che tempo che fa', Luciana Littizzetto legge la sua consueta letterina che questa settimana è indirizzata al Governo e torna sualla polemica dello stop alle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali in Italia. Lo fa prendendo in prestito le voci di due bambini: Luca, 10 anni, che racconta la sua vita con sua madre e ... Leggi su lastampa (Di lunedì 20 marzo 2023) "Amici governantiai bambini, sono loro che dovete proteggere. Non discriminateli per il modo in cui sono stati concepiti o per l'identità dei genitori. E soprattuttoadle, non alapiù. O sembrerete come chi vuole asciugare il mare con il mocho". Al termine di 'Che tempo che fa',legge la sua consuetache questa settimana è indirizzata ale torna sualla polemica dello stop alle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali in Italia. Lo fa prendendo in prestito le voci di due bambini: Luca, 10 anni, che racconta la suacon sua madre e ...

