La Juve passa di misura a San Siro: decide Kostic tra le polemiche (Di lunedì 20 marzo 2023) Un gol dell'esterno decide il derby d'Italia, ma è polemica per un mani di Rabiot non fischiato. Inter battuta e con poche ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Un gol dell'esternoil derby d'Italia, ma è polemica per un mani di Rabiot non fischiato. Inter battuta e con poche ...

